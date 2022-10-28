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Çemtaş’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %147,3 arttı, küresel çelik fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

Cuma, 28 Ekim 2022 09:50:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 169,06 milyon TL net kâra kıyasla 765,02 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %147,3 artışla 2,51 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 225,5 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 854,15 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %7,2 düşüşle 124.197 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8,2 düşüşle 111.314 mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 artarak 83.096 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %25,6 düşüşle 30.803 mt seviyesine geriledi.

Şirket önümüzdeki aylarda küresel enerji fiyatlarının daha da artmasıyla hammadde ve çelik fiyatlarının yükseleceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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