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Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş kaydetti

Çarşamba, 11 Eylül 2024 14:28:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 95,47 milyon TL’ye kıyasla 26,01 milyon TL seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %8,7 düşüşle 2,84 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde Çemtaş’ın faaliyet kârı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 454,87 milyon TL’ye kıyasla 418,11 milyon TL seviyesine geriledi.

Yılın ilk altı ayında şirketin kütük üretimi yıllık %10,8 artışla 82.663 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %8,3 artışla 75.202 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca ilk yarıda Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 artışla 52.219 mt ve ihracat satışları da yıllık %41 artışla 22.086 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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