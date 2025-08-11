Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında azalırken, ihracat satışları arttı

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 35,13 milyon TL seviyesine kıyasla 15,03 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %25,2 düşüşle 2,87 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Çemtaş’ın faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57,5 azalarak 233,68 milyon TL seviyesine indi.

Yılın ilk altı ayında şirketin kütük üretimi yıllık %0,9 düşüşle 81.901 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %0,5 artışla 75.545 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak-Haziran döneminde Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,4 düşüşle 44.195 mt ve ihracat satışları da yıllık %9,3 artışla 24.151 mt seviyelerinde yer aldı.