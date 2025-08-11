 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çemtaş’ın...

Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında azalırken, ihracat satışları arttı

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 12:26:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 35,13 milyon TL seviyesine kıyasla 15,03 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %25,2 düşüşle 2,87 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Çemtaş’ın faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57,5 azalarak 233,68 milyon TL seviyesine indi.

Yılın ilk altı ayında şirketin kütük üretimi yıllık %0,9 düşüşle 81.901 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %0,5 artışla 75.545 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak-Haziran döneminde Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,4 düşüşle 44.195 mt ve ihracat satışları da yıllık %9,3 artışla 24.151 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Çemtaş 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in ilk yarısında %59,2 arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar Çin’deki gelişmeler, hurdadaki gidişat ve değişmeyen maliyetler sonucu dengede

08 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük fiyatları gevşerken, halen iç piyasa tercih ediliyor

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Tüccarlar Güneydoğu Asya’ya yönelik kütük tekliflerinde küçük indirimler yaptı

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’deki üretim kesintileriyle Asya çıkışlı kütük fiyatları yükseldi ancak bağlantılar sınırlı

06 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yatay, alıcılar bağlantılara ara verse de satıcılar iyimser

06 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’de fiyatlar gerilese de beklentiler olumlu

01 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatları geriledi ama Güneydoğu Asyalı alıcılar teklifleri halen yüksek buluyor

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ithal kütük yerine yerli alım ve üretime odaklanıyor

30 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük bağlantıları artan iyimserlik sonucu daha yüksek seviyelerden gerçekleşti

30 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis