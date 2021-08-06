Çemtaş’ın satış geliri ilk yarıda %89,3 artış gösterdi

Cuma, 06 Ağustos 2021 10:16:11 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 40,65 milyon TL net kâra kıyasla 91,84 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %89,3 artışla 605,15 milyon TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 31,06 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 126,16 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %21,86 artışla 90.235 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %25,97 artışla 83.169 mt oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %17,38 artarak 50.124 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %12,8 artışla 27.026 mt seviyesine yükseldi.