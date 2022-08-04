Çemtaş’ın satış geliri ilk yarıda %186,4 artış gösterdi

Perşembe, 04 Ağustos 2022 10:05:00 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 91,84 milyon TL net kâra kıyasla 505,6 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %186,4 artışla 1,73 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 126,16 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 639,88 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %0,2 düşüşle 90.038 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 82.160 mt oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 artarak 58.601 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %19 düşüşle 21.882 mt seviyesine geriledi.