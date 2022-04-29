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Çemtaş’ın satış geliri ilk çeyrekte %163,5 artış gösterdi

Cuma, 29 Nisan 2022 10:03:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İlk çeyrekte Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 34,79 milyon TL net kâra kıyasla 235,41 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %163,5 artışla 770,62 milyon TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 46,99 milyon TL’ye kıyasla düşüş göstererek 294,34 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş'ın kütük üretimi yıllık %3,5 düşüşle 44.540 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %4,6 düşüşle 39.679 mt oldu.

Bu yılın ilk üç ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 düşerek 27.601 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık bazda neredeyse değişim göstermeyerek 12.951 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: kütük yarı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi mali sonuçlar 

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