Çemtaş’ın satış geliri 2021’de %91,6 artış gösterdi

Cuma, 11 Şubat 2022 10:44:44 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) 2021 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Çemtaş, 2020 yılında kaydedilen 138,82 milyon TL net kâra kıyasla 403,32 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %91,6 artışla 1,5 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 113,56 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 481,69 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %12,7 artışla 180.772 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %11,6 artışla 166.527 mt oldu.

2021 yılında şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yıla göre %11,5 artarak 106.300 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %4,9 düşüşle 49.388 mt seviyesine geriledi.