﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çemtaş’ın satış geliri 2021’de %91,6 artış gösterdi

Cuma, 11 Şubat 2022 10:44:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) 2021 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Çemtaş, 2020 yılında kaydedilen 138,82 milyon TL net kâra kıyasla 403,32 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %91,6 artışla 1,5 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 113,56 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 481,69 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %12,7 artışla 180.772 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %11,6 artışla 166.527 mt oldu.

2021 yılında şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yıla göre %11,5 artarak 106.300 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %4,9 düşüşle 49.388 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  kütük  mali sonuçlar  yarı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri ve net kârı 2021’de yükseldi
03 Şub

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek
31 Oca

Yükselen Çelik yeni çelik servis merkezinin inşasına başlıyor
31 Oca

Ekinciler’in kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı
31 Oca

Hoa Phat’ın satış geliri 2021’de arttı, rekor seviyede kâr elde edildi