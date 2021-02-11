Çemtaş’ın satış geliri 2020’de %13,7 artış gösterdi

Perşembe, 11 Şubat 2021 16:12:37 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) 2020 yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 56,45 milyon TL net kâra kıyasla 138,82 milyon TL net kâr açıkladı. Söz konusu yılda, şirketin satış geliri yıllık %13,7 artışla 788,29 milyon TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 49,32 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 113,57 milyon TL seviyesinde yer aldı.

2020 yılında, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %10,1 artışla 160.398 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,7 artışla 149.167 mt oldu.

Geçtiğimiz yıl, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 95.325 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %4 artışla 51.915 mt seviyesinde yer aldı.