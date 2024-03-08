Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2023 yılında düşüş gösterdi

Cuma, 08 Mart 2024 10:54:12 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Çemtaş’ın net kârı 2022 yılında kaydedilen 530,95 milyon TL seviyesine kıyasla 82,61 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %22,9 düşerek 4,99 milyar TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin faaliyet kârı bir önceki yıl kaydedilen 1,40 milyar TL’ye kıyasla 931,32 milyon TL oldu.

Bununla birlikte 2023 yılında şirketin kütük üretimi yıllık %2,3 düşüşle 154.799 mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %1,6 düşüşle 142.056 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayı yılda Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %4,1 düşüşle 102.395 mt ve ihracat satışları ise yıllık %13,6 düşüşle 35.084 mt seviyelerinde yer aldı.