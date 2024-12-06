Celsa %20 hissesini İspanyol bir yatırımcıya satacak

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, şirkette %20 hisseye sahip olacak sanayi odaklı bir İspanyol yatırımcıyı bünyesine katma sürecini başlattığını açıkladı.

Söz konusu süreç, sermaye artırımıyla finanse edilen Operasyonel Verimlilik Planının başlatılması ve şirketin İspanya dışında bulunan bazı varlıklarının elden çıkarılmasıyla başladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket İspanya’daki faaliyetlerine odaklanmak amacıyla İngiltere ve İskandinavya merkezli bağlı kuruluşları Celsa Steel UK ve Celsa Nordic’i satmak üzere Çek Cumhuriyeti merkezli yatırım grubu Sev.en Global Investments ile anlaşma imzalamıştı.