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Celsa %20 hissesini satmak üzere CriteriaCaixa ile ön anlaşma imzaladı

Perşembe, 03 Nisan 2025 12:31:23 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, %20 hissesinin satışı için İspanyol yatırım şirketi CriteriaCaixa ile ön anlaşma imzaladığını açıkladı. Satışın önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.

Bu ortaklık, Celsa’nın süregelen finansal yeniden yapılandırma çabalarını ve endüstriyel kalkınma stratejisini destekleyecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Celsa’nın sanayi odaklı bir İspanyol yatırımcıyı bünyesine katma süreci, sermaye artırımıyla finanse edilen Operasyonel Verimlilik Planının devreye alınması ve şirketin ülke dışında bulunan bazı varlıklarının elden çıkarılmasıyla başlamıştı.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 

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