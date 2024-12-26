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Sidenor karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek için bir geri dönüşüm şirketini daha devraldı

Perşembe, 26 Aralık 2024 12:10:34 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, karbonsuzlaşma ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Barcelona’da yer alan endüstriyel hurda ve atık geri dönüşüm şirketi Eplus’ı devraldığını duyurdu.

2.000 metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteren Eplus, metal, kağıt, karton ve plastik gibi malzemeleri çelik ve diğer sektörlerin üretiminde yeniden kullanması amacıyla işliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Sidenor, bu yılın başında hurda arzını güvence altına almak için Miguel Martín ve 2022 yılında da Aguilar Metal Recycling şirketlerini satın almıştı.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Karbonsuzlaşma Sidenor 





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