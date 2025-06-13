CriteriaCaixa Celsa’nın %20 hissesini satın almaktan vazgeçti

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanyol yatırım şirketi CriteriaCaixa, yönetim kurulunun kararıyla İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group’un %20 hissesini satın almaktan vazgeçti. Yönetim kurulu, stratejik planına göre Celsa’nın yatırım yapılacak şirket profiline uymadığını ifade ederken, Celsa karara saygı gösterdi ve taraflar müzakereleri sonlandırmak konusunda anlaştı.

CriteriaCaixa’nın çekilmesinin ardından Celsa Group, yeni bir ortak bulmak için süreci yeniden başlatıp başlatmayacağına karar verecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında şirketler Celsa’nın %20 hissesinin satışı için bir ön anlaşma imzalamıştı.