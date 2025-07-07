Celsa borcunu azaltmak için Polonya’daki Huta Ostrowiec tesisini satabilir

Basında çıkan haberlere göre İspanyol çelik üreticisi Celsa Group, borcunu azaltma stratejisinin bir parçası olarak Polonya’da bulunan Huta Ostrowiec tesisini satmayı düşünüyor. Bu bilgi, grubun Yönetim Kurulu Üyesi Rafael Villaseca tarafından doğrulandı.

2024 yılının sonunda Celsa, 281 milyon € zarar bildirdi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yönetimde gidilen değişiklikten bu yana grubun toplam borcu %48 düşüş gösterdi ve şu anda 1,89 milyar € seviyesinde yer alıyor. Ancak yönetim, mali pozisyonunu iyileştirmeyi ve 2026’ya kadar kâra dönmeyi beklediği için ek varlıklarını elden çıkarmayı düşünmemişti.

Polonya’nın merkezinde bulunan ve ülkenin en büyük metalürji tesislerinden biri olan Huta Ostrowiec tesisi, inşaat demiri ile bor içerikli çelik kaliteleri üretiyor ve 2.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Tesis, grubun toplam gelirinin yaklaşık %20’sini oluşturuyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çelik üreticisi EMSTEEL (eski Emirates Steel), Celsa’nın Polonya, İngiltere ve Norveç’teki tesisleri dahil olmak üzere Avrupa’da bulunan varlıklarına ilgi göstermişti. İspanyol basınına göre ön müzakereler başladı ancak kısa vadede anlaşmaya varılması beklenmiyor.

Nisan ayında Celsa, İngiltere ve Avrupa’nın kuzeyinde bulunan varlıklarının tamamının Çek Cumhuriyeti merkezli yatırım şirketi Sev.en Global Investments’a satışını tamamlamıştı. Satışlardan elde edilen gelir, şirketin borçlarını azaltmak için kullanıldı.

Ayrıca şirket, kalan borcunun bir kısmını yeniden finanse etmek amacıyla ve hükümete verilen taahhütler doğrultusunda İspanyol yatırım şirketi CriteriaCaixa’ya hisse satmak üzere bir sürece girmişti. Ancak daha sonra CriteriaCaixa, yatırıma devam etmeme kararı aldı. Celsa, şimdilik alternatif endüstriyel ortak arayışını askıya almış olsa da ileride süreci yeniden başlatabilir.