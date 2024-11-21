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Celsa İngiltere ve İskandinavya’daki bağlı kuruluşlarını Sev.en GI’ye sattı

Perşembe, 21 Kasım 2024 17:11:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, İngiltere ve İskandinavya merkezli bağlı kuruluşları Celsa Steel UK ve Celsa Nordic’i satmak üzere Çek Cumhuriyeti merkezli yatırım grubu Sev.en Global Investments (Sev.en GI) ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Söz konusu satışlardan elde edeceği finansmanı borçlarını azaltmak için kullanacak olan Celsa Group, İspanya’daki faaliyetlerine odaklanarak endüstriyel ve mali durumunu yeniden düzenlemeye yönelik planlarını uygulamaya devam edecek. Sev.en GI tarafında ise 2.700’den fazla çalışanı bünyesine katmasını ve Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesini sağlayacak bu devralımlar, çubuk, profil, hasır ve tel dahil olmak üzere yıllık toplam 2 milyon mt çelik üretim kapasitesiyle şirketin portföyünü çeşitlendirecek.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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