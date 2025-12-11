 |  Giriş 
Celsa yeniden finansman sürecini tamamlayarak sermaye yapısını güçlendirdi

Perşembe, 11 Aralık 2025 15:35:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberelere göre İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, 2023 yılında başlattığı finansal ve operasyonel dönüşümün son adımı olan 1,8 milyar €’luk yeniden finansmanı tamamladı. İşlem, Strategic Value Partners (SVP) tarafından yönetilen fonların eş liderliğinde 600 milyon € tutarında HoldCo PIK tahvillerini ve 1,2 milyar € tutarında teminatlı kıdemli tahvil ihracını içeriyor. Bu adım, Avrupa çelik sektörünün büyük düzenleyici değişimlere hazırlandığı bir dönemde Celsa’nın sermaye yapısını güçlendiriyor.

Celsa CEO'su Jordi Cazorla, borç yeniden yapılandırmasının tamamlanmasının “2023’te başlatılan dönüşümün son kilometre taşını” oluşturduğunu belirterek Celsa’nın artık olumlu piyasa koşullarından ve devreye girecek düzenlemelerden faydalanacak bir konumda olduğunu söyledi. Cazorla, 2022’den bu yana hissedarların ve finansman ortaklarının 900 milyon €’nun üzerinde sermaye katkısında bulunduğunu vurguladı.

Bu sürecin tamamlanmasıyla Celsa, artırılmış finansal esneklik, güçlendirilmiş bilanço ve Avrupa’nın düşük karbonlu çelik üretimine geçişiyle uyumlu rekabetçi bir konumla bir sonraki sürece giriyor.


