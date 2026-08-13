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Çelik Halat zorlu piyasa koşulları nedeniyle üretimde vardiya sayısını azalttı

Perşembe, 13 Ağustos 2026 10:38:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., mevcut ekonomik ve sektörel koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerindeki vardiya sayısını azalttığını duyurdu.

Şirket, 10 Ağustos 2026 itibarıyla üç vardiyalı üretim sisteminden iki vardiyalı üretim sistemine geçtiğini bildirdi. Vardiya sayısının azaltılması kapsamında gerçekleştirilen işten çıkarmaların ardından Çelik Halat, çalışan sayısının 331'den 294'e gerilediğini ve böylelikle iş gücünde yaklaşık %11,2 düşüş olduğunu vurguladı.

Efektif üretim kapasitesi 40.000 mt'a gerileyecek

Çelik Halat, üretimde vardiya sayısının azaltılmasının yıllık efektif üretim kapasitesini de etkileyeceğine dikkat çekti.

Şirket, yıllık yaklaşık 45.000 mt olan efektif üretim kapasitesinin yaklaşık %11,1 düşüşle yaklaşık 40.000 mt seviyesine gerilemesini beklediğini aktardı. Ayrıca üretim faaliyetlerinin iki vardiyalı sistemle devam edeceğini de kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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