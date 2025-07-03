Celsa 2024'te 3,36 milyar € gelirle büyümesini sürdürdü

İspanyol uzun mamul üreticisi Celsa Group, 2024 yılı mali ve operasyonel performansını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, İngiltere ve İskandinavya’daki faaliyetlerinden çıkmasına rağmen yılı güçlü rakamlarla tamamladı. Çelik sektöründeki zorlu piyasa koşullarına rağmen satış hacmini %1 artırmayı başaran Celsa 2024 yılında 3,36 milyar € gelir bildirdi. AVFÖK değeri 274 milyon €'ya ulaşırken, 65 milyon € faaliyet kârı elde etti.

Ocak-Mayıs döneminde AVFÖK değeri ve net kârda artış

Öte yandan 2025 yılının ilk beş ayında şirketin AVFÖK değeri yıllık bazda %34 artışla 182 milyon €'ya yükseldi ve Celsa bu değerin yıl sonuna kadar yaklaşık 400 milyon €'ya ulaşmasını bekliyor. Şirketin söz konusu dönemdeki net kârı ise iki katına çıkarak 97 milyon €'ya ulaştı.

Celsa sürdürülebilirlik planına devam ediyor

Celsa 2024 yılında 5,7 milyon mt tamamen geri dönüştürülebilir çelik üretti ve Kapsam 1 ve 2 dahilindeki karbon emisyonları, yüksek fırın üretimi dünya ortalamasından altı kat daha düşük oldu. AB'deki elektrik ark ocaklı üreticilerin ortalamasıyla karşılaştırıldığında Celsa 2024 yılında %41 daha az karbon salımı yaptı.

Şirketin 2025 için planlanan yatırımlarının 2024'e kıyasla %75 artarak 196 milyon €'ya ulaşması bekleniyor.