Çek Cumhuriyeti’nin çelik üretimi, ihracatı ve ithalatı 2021’de arttı

Çarşamba, 23 Mart 2022 15:36:37 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Birliği Ocelarskaunie Çek Cumhuriyeti’nin 2021 yılına ilişkin çelik üretimi ve ticaretine yönelik verileri yayımladı.

Geçtiğimiz yıl ülke yıllık %8,7 artışla 4,7 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu yılda Çek Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği üretim yılın ilk yarısında talepte kaydedilen büyük artış nedeniyle 2020 yılında görülen kayıpları telafi etti.

2021 yılında Çek Cumhuriyeti 3,1 milyon mt uzun mamul ve 1,1 milyon mt yassı mamul üretirken, ülkenin boru üretimi yıllık %2 artışla 405.000 mt seviyesine yükseldi.

Ülke geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,3 milyon mt çelik ithal etti, söz konusu ithalatın değeri 182,3 milyar CZK (8,13 milyar $) seviyesinde yer aldı. 2021 yılında ülkenin çelik ihracatı 4,9 milyon mt seviyesine yükselirken, söz konusu ihracatın değeri 122,6 milyar CZK (5,46 milyar $) oldu. Başta Polonya, Almanya ve Slovakya olmak üzere AB üye ülkeleri Çek Cumhuriyeti’nin başlıca ihracat pazarları olmaya devam etti.