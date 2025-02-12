Canacero: ABD'nin yeni vergisi Kuzey Amerika değer zincirini ve bölgesel entegrasyonu riske atıyor

Meksika Çelik Birliği Canacero, ABD’nin Meksika’dan ithal çeliğe %25 vergi uygulama kararının, çelik sektörünü ve Kuzey Amerika’daki tüm değer zincirini ciddi şekilde etkileyerek bölgenin rekabet gücünü ve bölgesel entegrasyonu riske atacağını belirtti.

Söz konusu karardan önce Meksika, Kanada gibi diğer bazı ülkelerle birlikte %25 oranındaki vergiden muaf tutuluyordu. Ancak SteelOrbis’in bildirdiği üzere Trump bu defa vergi konusunda herhangi bir istisna ya da muafiyet olmayacağını belirtti.

Meksika ile ABD arasındaki çelik ticaret dengesinin 2024 yılının sonu itibarıyla ihracatta 2,3 milyon mt farkla önde olan ABD’nin lehine olduğunu kaydeden birlik, “Dolayısıyla Meksika çıkışlı çeliğe vergi getirilmesinin hiçbir gerekçesi yok,” dedi ve vergilerin Meksika’nın çelik ihracatının %75’ini tehdit ettiğini ekledi.

Canacero, Çin’deki kapasite fazlası karşısında Meksika çelik sektörünün korunması için hükümetten acil ticari savunma önlemleri almasını istedi ve ABD’den ithal çelik ürünlere karşılıklı vergi uygulanması gerekeceğini ifade etti.

Kanada tarafına bakıldığında, %25 oranındaki vergi, Kanada çıkışlı ürünlere uygulanan diğer mevcut vergilere eklenerek vergi oranının %50’ye çıkmasına sebep olacak. Reuters’ta yayımlanan bir habere göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni vergilerin kabul edilemeyeceğini ve gerekirse ABD’nin bu kararına yönelik tepkisinin sert olacağını belirtti.