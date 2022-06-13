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British Steel’in vasıflı profil birimine yapacağı 26 milyon £ yatırım onaylandı

Pazartesi, 13 Haziran 2022 17:32:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiliz çelik üreticisi British Steel tarafından yapılan açıklamada, vasıflı profil birimine bağlı yeni bir servis merkezi inşası için 26 milyon £ değerindeki yatırımın onaylandığı duyuruldu. Yeni servis merkezinde boyuna kesme ve haddeleme hatları bulunacak ve işleme ile depolama faaliyetleri yürütülecek.

Söz konusu yatırımla birlikte şirket, forklift ve ağır ekipman sektörlerine tedarik etmek amacıyla özel katma değerli profil portföyünü genişletebilecek. Yeni servis merkezi şirketin müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda profil depolayan ve kesen Darlington tesisinde verilen hizmetlerin yerini alacak.

British Steel, tesisin inşasına bu yılın sonunda başlamayı ve tesisi 2023 yılının Ağustos ayında devreye almayı planlıyor.

Vasıflı profil biriminin forklift ve hafriyat sektörleri dahil çok sayıda sektör için üretim yaptığı biliniyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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