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British Steel vasıflı profil biriminde yeni servis merkezi açtı

Çarşamba, 22 Ocak 2025 10:38:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Skinningrove’da bulunan vasıflı profil biriminde forklift direği sektörüne hizmet vermek üzere 26 milyon £ yatırımla yeni bir servis merkezi açtığını açıkladı. Yeni depolama ve işleme tesisiyle şirket, önümüzdeki iki yıl içinde üretim tonajını büyük ölçüde artırmayı bekliyor.

Vasıflı profil biriminin Satış Direktörü Richard Napier, “Bu, vasıflı profil birimimizde 30 yılı aşkın süredir yapılan en büyük yatırım. Genişletilmiş ürün portföyümüz, yalnızca 0,1 mm toleranslı profiller sunan yeni frezleme özelliğiyle müşteri gereksinimlerine göre tasarlandı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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