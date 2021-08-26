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British Steel, Skinningrove’da yeni işleme tesislerine yatırım yapacak

Perşembe, 26 Ağustos 2021 11:54:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin merkezli Jingye Group’un bağlı kuruluşu İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Skinningrove’da kurulacak yeni işleme tesislerine 26 milyon £ yatırım yapacağını açıkladı. Şirket bu yatırımın, 30 yılı aşkın zamandır vasıflı profil birimine tek seferde yapılan en büyük yatırım olacağını belirtti. Tesislerin 2023 yılının Ağustos ayında devreye alınması planlanıyor.

Yatırım, Jingye Group’un British Steel’in üretim ve çevre performansını iyileştirmeye yönelik bu yıl gerçekleştirdiği 100 milyon £’luk yatırımın bir parçası olacak.

Boyuna kesme hatları, ürün frezleme, işleme ve depolama faaliyetleri içerecek yeni servis merkezi, şirketin forklift sektörü için geniş bir portföyde katma değerli vasıflı profil üretmesini ve işlemesini sağlayacak. Gelişmiş frezleme ve işleme kapasitesi, şirketin 0,1 mm toleranslı profil üretmesine olanak sağlayacak. Servis merkezi, Darlington’daki kesme profil tesisinin yerini alacak.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  yatırım  profil  uzun ürünler  İngiltere  |  benzer haberler »


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