British Steel Teesside tesisine yönelik elektrik ark ocağı planını iptal edebilir

Basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Teesside tesisinde elektrik ark ocağı kurma planını iptal ederek iki elektrik ark ocağı projesini de Scunthorpe tesisinde gerçekleştirebilir. Söz konusu planın iptal edilmesi ülkenin kuzeyindeki yüzlerce kişilik istihdam umutlarını suya düşürecek. Şirket henüz nihai bir karara varmadı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere British Steel operasyonlarını karbondan arındırmak için Scunthorpe ve Teesside tesislerinde toplam 1,25 milyar £ değerinde birer tane elektrik ark ocağı kurmayı planlıyordu.

Buna ek olarak basında, şirketin yönetim hatası nedeniyle kapattığı Queen Anne fırınını devreye almasıyla şu anda Scunthorpe tesisinde iki yüksek fırının da faaliyette olduğu bildirildi.