Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Ekim ayında azaldı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 27.300 mt’a kıyasla 10.100 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’ye 423$/mt FOB’dan 4.400 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 565$/mt FOB’dan 3.100 mt, Güney Amerika ülkeleri 652$/mt FOB’dan 2.400 mt ve Kanada’ya 802$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 6.700 mt ve Gerdau 3.400 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 5.500 mt’a kıyasla 11.200 mt’u 520$/mt FOB’dan Mısır, 9.500 mt’u 485$/mt FOB’dan Çin, 500 mt’u 955$/mt FOB’dan Avrupa çıkışlı olmak üzere toplam 21.200 mt filmaşin ithal etti.