 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Ekim ayında azaldı

Perşembe, 13 Kasım 2025 10:47:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 27.300 mt’a kıyasla 10.100 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’ye 423$/mt FOB’dan 4.400 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 565$/mt FOB’dan 3.100 mt, Güney Amerika ülkeleri 652$/mt FOB’dan 2.400 mt ve Kanada’ya 802$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 6.700 mt ve Gerdau 3.400 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 5.500 mt’a kıyasla 11.200 mt’u 520$/mt FOB’dan Mısır, 9.500 mt’u 485$/mt FOB’dan Çin, 500 mt’u 955$/mt FOB’dan Avrupa çıkışlı olmak üzere toplam 21.200 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da uzun mamul fiyatları yatay seyrini korudu, talep ve likidite sıkıntıları sürüyor

13 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı filmaşin satışları yavaşlasa da fiyatlar halen yatay

13 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk uzun mamul üreticilerinin fiyatlarda yaptığı artış iç piyasada daha fazla kabul gördü

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları hurdadaki artış doğrultusunda yukarı yönlü

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yukarı yönlü

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 46. Hafta, 2025

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’da inşaat demiri fiyatları sınırlı arz sebebiyle yükselirken, filmaşin fiyatları geriledi

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun bir aranın ardından resmi uzun mamul fiyatlarını yükseltti

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talepten dolayı hafifçe düştü, arz daraldı

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 45. Hafta, 2025

07 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5 - 27 mm
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis