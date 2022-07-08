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Brezilya’nın sanayi üretimi Mayıs ayında hafifçe arttı

Cuma, 08 Temmuz 2022 09:09:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal İstatistik Kurumu IBGE tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %0,3 ve yıllık %0,5 artarken, bu yılın ilk beş ayında %2,6 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda makine ve ekipman, otomotiv ile elektrikli mutfak ve ev aletleri sektörleri sanayi üretim endeksini olumlu ekilerken, başta demir cevheri olmak üzere madencilik faaliyetleri ve kimyasal ürünler endeks üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Bununla birlikte sıcak sac, soğuk sac, filmaşin, inşaat demiri ve teneke levha üretimindeki düşüş nedeniyle çelik sektörü de sanayi üretimini olumsuz etkiledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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