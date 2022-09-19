Brezilya’nın sanayi üretim ve istihdam endeksi Ağustos ayında yükseldi

Pazartesi, 19 Eylül 2022 09:28:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi üretim endeksinin bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 54,5 puan seviyesinde yer alarak üst üste dört ay artış gösterdiği belirtildi.

CNI söz konusu ayda sanayi sektörlerinde istihdamın 52,2 puan seviyesine çıktığını ifade etti.

Öte yandan yatırım endeksi Temmuz ayında kaydedilen 56,9 puan seviyesine kıyasla 59 puan seviyesine yükselerek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Ağustos ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca talebin, ihracatın, istihdamın ve hammadde alımlarının artmasıyla birlikte Eylül ayına yönelik beklentilerin iyimser olduğu da bildirildi.