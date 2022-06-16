Brezilya’nın sanayi üretim endeksi Mayıs ayında arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 09:28:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın sanayi üretim endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 46,5 puan seviyesine kıyasla 53,6 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması artış, altında yer alması ise düşüş olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda sanayi kapasite kullanım oranı %70 seviyesinde yer alarak 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Mayıs ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Talep, hammadde alım ve iş gücü endeksleri geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerde yer alıyor.

Brezilya Sanayi Konfederasyonu, sanayicilerin yerel talepteki artış doğrultusunda sanayi üretim endeksinin 59,1 puan seviyesine çıkmasını ve ihracat endeksinin neredeyse 53,5 puan seviyesinde sabit kalmasını beklediklerini belirtti.

Öte yandan yatırım endeksi, uzun vadeli ortalamanın 51,1 puan seviyesinde yer almasının ardından 56,4 puan seviyesine yükselerek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değer oldu.