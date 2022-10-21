Brezilya’nın sanayi üretim endeksi Eylül ayında düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 09:24:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi üretim endeksi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 54,5 puan seviyesine kıyasla 49 puan seviyesinde yer aldı. Değerin 50 puan üzerinde yer alması üretimin arttığını gösteriyor.

CNI söz konusu ayda sanayi sektörlerinde istihdamın Ağustos ayında kaydedilen 52,2 puan seviyesine kıyasla 51,4 puan seviyesine gerilediğini ifade etti.

Eylül ayında sanayi kapasite kullanım oranı 1 puan düşüşle %72’ye gerilese de söz konusu seviye 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla sabit kaldı.

Ayrıca sanayi sektörlerinin iki yıldan uzun bir süredir başlıca sıkıntısı olan hammadde arzındaki sıkıntının veya yüksek hammadde maliyetlerinin etkisinin azalmaya başladığı da bildirildi.