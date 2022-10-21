﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın sanayi üretim endeksi Eylül ayında düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 09:24:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi üretim endeksi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 54,5 puan seviyesine kıyasla 49 puan seviyesinde yer aldı. Değerin 50 puan üzerinde yer alması üretimin arttığını gösteriyor.

CNI söz konusu ayda sanayi sektörlerinde istihdamın Ağustos ayında kaydedilen 52,2 puan seviyesine kıyasla 51,4 puan seviyesine gerilediğini ifade etti.

Eylül ayında sanayi kapasite kullanım oranı 1 puan düşüşle %72’ye gerilese de söz konusu seviye 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla sabit kaldı.

Ayrıca sanayi sektörlerinin iki yıldan uzun bir süredir başlıca sıkıntısı olan hammadde arzındaki sıkıntının veya yüksek hammadde maliyetlerinin etkisinin azalmaya başladığı da bildirildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da sanayi üretimi Eylül ayında azaldı

02 Kas | Çelik Haberler

Samarco’nun üretimi üçüncü çeyrekte arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın sanayi üretim ve istihdam endeksi Ağustos ayında yükseldi

19 Eyl | Çelik Haberler

Samarco yeniden üretime başladığından bu yana yaklaşık 12 milyon mt pelet ve toz cevher üretti

26 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın sanayi üretimi Mayıs ayında hafifçe arttı

08 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın sanayi üretim endeksi Mayıs ayında arttı

16 Haz | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri üretimi birinci çeyrekte düştü, kömür üretimi arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %21,7 düştü

09 Mar | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri ve kömür üretimi 2021’de arttı

14 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak ayında %27,4 düştü

11 Şub | Çelik Haberler