Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Temmuz ayında yükselmeye devam etti

Brezilya’nın pik demir ihracatı Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 358.100 mt’a kıyasla 555.100 mt seviyesinde yer aldı.

Bu sert artışın nedeni olarak üreticilerin vergilerin daha da artacağına yönelik beklentisiyle ABD’ye yaptıkları sevkiyatları hızlandırması gösterildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 424$/mt FOB’dan 515.300 mt, Avrupa’ya 451$/mt FOB’dan 36.700 mt, Asya’ya 502$/mt FOB’dan 2.900 mt ve Güney Amerika’ya 502$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (499.900 mt), kuzeydeki Para (51.000 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (4.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Mayıs ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Nisan ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 406-470$/mt FOB bandında ve 480$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.