Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Haziran ayında sertçe yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen 270.600 mt’a kıyasla 358.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’ye 436$/mt FOB’dan 303.000 mt, Meksika’ya 428$/mt FOB’dan 31.500 mt, Güney Amerika’ya 359$/mt FOB’dan 20.700 mt ve Asya’ya 509$/mt FOB’dan 2.900 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (267.000 mt), kuzeydeki Para (51.000 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (40.100 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Nisan ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Nisan ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 400-460$/mt FOB bandında ve 460$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.