Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

Cuma, 08 Ağustos 2025 11:12:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,4 artış ve yıllık %3,6 düşüşle 237.800 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %14,2 ve yıllık %0,8 artışla 243.200 adet olurken, ihracat aylık %5,8 düşüş ve yıllık %22,4 artışla 47.900 adet seviyesinde kaydedildi. 

Faiz oranlarının ve ABD’nin uyguladığı vergilerin artması nedeniyle Anfavea 2025 yılı ihracat beklentilerini 2024’e kıyasla %38,4 büyüme olarak revize etti. 2024’ün sonunda bu oran %7,5 olarak tahmin edilse de Arjantin piyasasında beklenenden daha fazla talep olması Brezilya’ya verilen motorlu taşıt siparişlerinin artmasına yol açtı.

Anfavea Başkanı Igor Calvet, 2025’e ilişkin üretim beklentilerinin halen 2,75 milyon adette yer aldığını bildirdi.


