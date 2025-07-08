Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Haziran ayında düşüş kaydetti

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %6,5 ve yıllık %4,9 düşüşle 200.800 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %5,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 212.900 adet olurken, ihracat aylık %1,7 düşüş ve yıllık %75 artışla 50.700 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Igor Calvet ithalatın yarattığı rekabetçi baskının ülkede yerel üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Calvet’e göre 2025’in ilk yarısında hafif araç satışları yıllık bazda %10 gerilerken, Çin’den ithal modeller iç piyasaya yapılan satışların %6’sını oluşturdu.

Aynı dönem içinde ülkenin otomobil ihracatı zayıf baz etkisi sebebiyle %59,8 artışla 254.100 adede çıktı.