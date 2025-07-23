Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025 yılı Haziran ayında yine yükseldi

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Haziran ayında 55,36 milyon $ değerinde 64.057 mt nihai mamul ihraç ederken, 279,36 milyon $ değerinde 402.537 mt ithalat yaptı. Mayıs ayında 91,78 milyon $ değerinde 113.744 mt ihracat ve 250,14 milyon $ değerinde 360.753 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 247.009 mt’dan 338.480 mt’a yükseldi.

Dolar bazında ise Mayıs ayında kaydedilen 158,84 milyon $’a kıyasla 224,01 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Haziran ayında en fazla ihraç edilen ürünler sıcak rulo sac, filmaşin, inşaat demiri ve kaplamalı sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %33, %22, %20 ve %14 seviyelerinde kaydedildi. Haziran ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %39 pay ile kaplamalı sac, %30 pay ile sıcak rulo sac, %7 pay ile soğuk rulo sac ve %6 pay ile filmaşin, tel ve ağır profil olarak kaydedildi.