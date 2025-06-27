Brezilya nihai mamul ithalatı için yeni önlemler getirebilir

Brezilya’nın dış ticaret kurumu Siscomex, 31 Mayıs tarihinde sona eren kota döneminin yerine gelecek yeni kota tonajları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeni kotalar kapsamında %9-10,8 arasında ithalat vergisi uygulanıp kotayı aşan ürünler için %25 vergi alınacak.

Sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, kaplamalı sac ve filmaşin için belirlenen kotalar sırasıyla 108.360 mt, 151.616 mt, 873.972 mt ve 97.600 mt oldu.

Brezilya Yassı Mamul Distribütörleri Enstitüsü INDA Başkanı Carlos Loureiro, kota sisteminin dampingli ithalat giderek arttığı için yetersiz kaldığını, aralarında vergisiz ticaret yapılan Manaus bölgesinde yapılan ithalat da olmaz üzere farklı hatalar yapıldığını öne sürdü.

INDA’nın verilerine göre ülkenin yassı çelik ithalatı 2025’in ilk 5 ayında %40,8 artış kaydetti.