Brezilya’nın nihai mamul ithalatı Mayıs ayında sertçe arttı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Mayıs ayında 91,78 milyon $ değerinde 113.744 mt nihai mamul ihraç ederken, 250,14 milyon $ değerinde 360.753 mt ithalat yaptı. Nisan ayında 93,97 milyon $ değerinde 108.628 mt ihracat ve 207,14 milyon $ değerinde 291.654 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 183.026 mt’dan 247.009 mt’a yükseldi.

Dolar bazında ise Nisan ayında kaydedilen 113,16 milyon $’a kıyasla 158,84 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Mayıs ayında en fazla ihraç edilen ürünler inşaat demiri, filmaşin, sıcak rulo sac, ağır profil ve kaplamalı sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %29, %23, %17, %16 ve %10 seviyelerinde kaydedildi. Mayıs ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %46 pay ile kaplamalı sac, %26 pay ile sıcak rulo sac, %8 pay ile soğuk rulo sac ve %6 pay ile filmaşin olarak kaydedildi.