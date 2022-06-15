Brezilya’nın kütük ihracatı Mayıs ayında sertçe düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:32:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın kütük ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 59.600 mt’a kıyasla 27.700 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, Gerdau’nun Fas’a 658$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 25.100 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 800$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 2.400 mt ve Çin’e 486$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 200 mt seviyelerinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 78.300 mt ile zirveyi gören kütük ihracatı, söz konusu tarihten bu yana aylık ortalama 24.000 mt seviyesinde yer alarak dalgalı bir seyir izliyor.