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Hint GGSPL Gujarat tesisindeki kütük, sünger demir ve inşaat demiri kapasitelerini artıracak

Pazartesi, 28 Eylül 2026 11:06:08 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli German Green Steel and Power Limited (GGSPL), ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde bulunan entegre Samakhiyali tesisindeki çelik üretim kapasitesini artıracağını açıkladı.

Şirket, mevcut yıllık 214.500 mt kütük üretim kapasitesini yıllık 415.500 mt'a, 66.000 mt sünger demir kapasitesini 148.500 mt'a ve 181.500 mt inşaat demiri kapasitesini 346.500 mt'a çıkaracak.

GGSPL'nin  Samakhiyali ve Viramgam olmak üzere Gujarat'ta iki üretim tesisi bulunuyor. Samakhiyali tesisi dikey entegre olarak faaliyet gösteriyor.

Buna ek olarak şirketin yatırımcılara yeni hisse ihracı yoluyla yaklaşık 31 milyon $ fon sağlama sürecinde olduğu bildirildi. 

Etiketler: İnşaat Demiri Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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