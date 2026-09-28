Hint GGSPL Gujarat tesisindeki kütük, sünger demir ve inşaat demiri kapasitelerini artıracak

Hindistan merkezli German Green Steel and Power Limited (GGSPL), ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde bulunan entegre Samakhiyali tesisindeki çelik üretim kapasitesini artıracağını açıkladı.
Şirket, mevcut yıllık 214.500 mt kütük üretim kapasitesini yıllık 415.500 mt'a, 66.000 mt sünger demir kapasitesini 148.500 mt'a ve 181.500 mt inşaat demiri kapasitesini 346.500 mt'a çıkaracak.
GGSPL'nin Samakhiyali ve Viramgam olmak üzere Gujarat'ta iki üretim tesisi bulunuyor. Samakhiyali tesisi dikey entegre olarak faaliyet gösteriyor.
Buna ek olarak şirketin yatırımcılara yeni hisse ihracı yoluyla yaklaşık 31 milyon $ fon sağlama sürecinde olduğu bildirildi.