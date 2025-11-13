Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 5.500 mt seviyesine kıyasla 21.000 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 16.100 mt’luk kısmı 615$/mt FOB’dan Avrupa ülkelerine ve 4.900 mt’luk kısmı 662$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Ekim ayında Gerdau 615$/mt FOB’dan 16.100 mt kalın levha satarken, ArcelorMittal 529$/mt FOB’dan 2.600 mt, Usiminas 806$/mt FOB’dan 2.000 mt ve CSN 848$/mt FOB’dan 300 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Eylül ayında yaptığı 1.600 mt ithalata kıyasla Ekim ayında 1.400 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 900 mt’u 595$/mt FOB’dan Çin ve 500 mt’u 1.255$/mt FOB’dan Avrupa’dan yapıldı.