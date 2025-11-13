 |  Giriş 
Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

Perşembe, 13 Kasım 2025 09:41:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 5.500 mt seviyesine kıyasla 21.000 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 16.100 mt’luk kısmı 615$/mt FOB’dan Avrupa ülkelerine ve 4.900 mt’luk kısmı 662$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine yapıldı. 

Ekim ayında Gerdau 615$/mt FOB’dan 16.100 mt kalın levha satarken, ArcelorMittal 529$/mt FOB’dan 2.600 mt, Usiminas 806$/mt FOB’dan 2.000 mt ve CSN 848$/mt FOB’dan 300 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Eylül ayında yaptığı 1.600 mt ithalata kıyasla Ekim ayında 1.400 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 900 mt’u 595$/mt FOB’dan Çin ve 500 mt’u 1.255$/mt FOB’dan Avrupa’dan yapıldı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

