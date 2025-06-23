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Brezilya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %5 yükseldi

Pazartesi, 23 Haziran 2025 09:46:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Mayıs ayında yıllık %5 artışla 2,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %5,8 artışla 2,01 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %7 artışla 1,18 milyon mt ve uzun mamul üretimi %4 artışla 826.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3,8 artışla 1,80 milyon mt seviyesine çıktı ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %12,2 artışla 2,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %40,1 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %24,8 artarak 700.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 artışla 13,66 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul ve yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %1,5 artış ve %7,6 düşüşle 9,84 milyon mt ve 3,26 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %4 artışla 8,53 milyon mt, görünür çelik tüketimi %9,2 artışla 11,25 milyon mt, ithalat %26,8 artışla 2,93 milyon mt ve ihracat %3,3 artışla 4,10 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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