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< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın ham çelik üretimi Mart ayında ve ilk çeyrekte arttı

İç piyasadaki çelik satışları yıllık %42 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık ...

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