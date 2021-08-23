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Brezilya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %14,5 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 11:01:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya çelik birliği IABr tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %14,5 artışla 3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İç piyasadaki çelik satışları yıllık %11,2 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %23,9 artışla 2,4 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %11,8 artışla 978.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %122,6 artışla 872 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %250,7 artışla 512.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %182,5 artışla 481 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

lABr’nin yaptığı açıklamada, Brezilya’nın ham çelik üretiminin, Ocak-Temmuz döneminde, yıllık %22 artışla 21 milyon mt olduğu belirtildi. Ülkenin iç piyasadaki çelik satışları, söz konusu dönemde, yıllık %38,4 artışla 14,1 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %44,9 artışla 16,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %10,5 düşüşle 6,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %39,2 atışla 4,7 milyar $ oldu. Ayrıca, çelik ithalat hacmi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %154 artışla 3 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %115,8 artışla 2,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  Brezilya  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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