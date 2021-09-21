Brezilya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %14,1 arttı

Salı, 21 Eylül 2021 09:31:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %14,1 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %10,4 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %22,7 artışla 2,3 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %2,9 artışla 865.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %128,3 artarak 868 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %254,9 artışla 461.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %203,7 artarak 463 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Brezilya’nın ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yıllık %20,9 artışla 24,1 milyon mt olduğu belirtildi. Ülkenin iç piyasadaki çelik satışları, söz konusu dönemde, yıllık %34,2 artışla 16 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %41,7 artarak 18,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %10,9 düşüşle 6,9 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %46,2 atışla 5,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, çelik ithalat hacmi, Ocak-Ağustos döneminde, yıllık %163,9 artışla 3,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %125,2 artarak 3,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.