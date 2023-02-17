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Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında düştü

Cuma, 17 Şubat 2023 09:33:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %4,9 düşüşle 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,9 düşüşle 1,9 milyon mt, yarı mamul üretimi yıllık %7,9 artışla 860.000 mt seviyelerinde yer almaya başlarken, iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %9,2 artışla 1,6 milyon mt ve görünür çelik tüketimi ise yıllık %10,1 artışla 2 milyon mt seviyelerine yükseldi. Ayrıca aynı ayda çelik ihracatı yıllık %17,5 düşüşle 972.000 mt ve çelik ithalatı yıllık %27,6 artışla 377.000 mt oldu.

IABr, geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile kıyaslandığında ham çelik üretiminin %11,1, yarı mamul üretiminin %14,2 ve haddelenmiş çelik üretiminin %19,7 arttığını ifade etti.


Etiketler: Ham Çelik Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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