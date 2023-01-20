Brezilya’nın çelik üretimi ve satışları Aralık ayında azaldı

Cuma, 20 Ocak 2023 09:34:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,2 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılının Aralık ayıyla kıyaslandığında haddelenmiş çelik üretimi %21,1 düşüşle 1,40 milyon mt, nihai mamul üretimi %12,3 düşüşle 761.000 mt, iç piyasaya yapılan çelik satışları %1,6 düşüşle 1,4 milyon mt ve görünür çelik tüketimi %1,9 düşüşle 1,7 milyon mt oldu. Çelik ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 945.000 mt ve çelik ithalatı yıllık %9,6 artışla 338.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın tamamında ham çelik üretimi yıllık %5,8 düşüşle 33,97 milyon mt, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 23,37 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık %6,7 düşüşle 8,08 milyon mt seviyelerine geriledi.

2022 yılında iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %9,1 düşüşle 20,3 milyon mt ve görünür çelik tüketimi yıllık %10,9 düşüşle 23,5 milyon mt olurken, çelik ithalatı yıllık %32,9 düşüşle 3,3 milyon mt ve çelik ihracatı yıllık %8,8 artışla 11,9 milyon mt seviyelerinde yer aldı.