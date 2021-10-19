Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %15,3 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 09:18:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %15,3 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %1,2 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %8,5 artışla 2,2 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %26,6 artışla 949.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %150,1 artarak 942 milyon $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %151,1 artışla 358.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %139,4 artarak 414 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, Brezilya’nın ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %20,2 artışla 27,2 milyon mt olduğu belirtildi. İç piyasadaki çelik satışları, söz konusu dönemde, yıllık %29,7 artışla 17,9 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %37,3 artarak 21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %7,6 düşüşle 7,8 milyon mt’a gerilerken, bu ihracatın değeri yıllık %55,6 atışla 6,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, çelik ithalat hacmi yıllık %162,7 artışla 3,9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %126,7 artarak 3,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.