Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında düştü

Salı, 22 Mart 2022 09:30:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %6,9 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %19,5 düşerek 1,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %15,3 düşüşle 1,8 milyon mt oldu.

Şubat ayında, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %26,3 artışla 964.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %46,3 artarak 762 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Çelik ithalat hacmi ise yıllık %11,3 düşüşle 297.000 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %31,1 artarak 389 milyon $ oldu.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ham çelik üretimi yıllık %5,8 düşerek 5,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde iç piyasadaki çelik satışları yıllık %23,8 düşüşle 2,9 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi yıllık %19,7 düşerek 3,5 milyon mt seviyesine geriledi.

Ülkenin çelik ihracat hacmi bu yılın ilk iki ayında yıllık %68,2 artışla 2,2 milyon mt seviyesine yükselirken, bu ihracatın değeri yıllık %115,1 artarak 1,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ayrıca aynı dönemde ithalat hacmi ise yıllık %10,2 düşüşle 593.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %35,6 artarak 796 milyon $ seviyesinde kaydedildi.