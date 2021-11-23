Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,1 arttı

Salı, 23 Kasım 2021 09:16:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %3,1 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, iç piyasadaki çelik satışları yıllık %14,7 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %5,9 düşüşle 2 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %58,5 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %170,2 artarak 1,1 milyar $ olarak kaydedildi. Ülkenin çelik ithalat hacmi ise yıllık %126,5 artışla 369.000 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %154,8 artarak 421 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, Brezilya’nın ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %19,2 artışla 30,3 milyon mt olduğu belirtildi. İç piyasadaki çelik satışları, söz konusu dönemde, yıllık %23,1 artışla 19,4 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %31 artarak 22,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin çelik ihracat hacmi yıllık %2 düşüşle 9,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %65,6 atışla 7,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, çelik ithalat hacmi yıllık %159,1 artışla 4,2 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %129,3 artarak 4,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.