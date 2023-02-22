Brezilya’nın çelik levha ihracatı Ocak ayında yükseldi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:25:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 18.000 mt, Kasım ayında kaydedilen 12.600 mt ve Ekim ayında kaydedilen 9.700 mt seviyelerine kıyasla 26.100 mt oldu.

Söz konusu ayda Usiminas ortalama 1.566$/mt FOB’dan Arjantin’e 17.100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirirken, Gerdau 772$/mt FOB’dan 7.600 mt’u Avrupa’ya ve 826$/mt FOB’dan 1.400 mt’u Paraguay’a olmak üzere toplam 9.000 mt levha ihraç etti.

Arjantin’e sevk edilen tonajın Vaca Muerta doğal gaz boru hattında kullanılacağı bildirildi.

Öte yandan ülkenin çelik levha ithalatı Aralık ayında kaydedilen 15.200 mt’a ve Kasım ayında kaydedilen 8.700 mt’a kıyasla 22.500 mt seviyesine yükseldi.

Avusturya’dan 879$/mt FOB’dan yapılan ithalat 21.700 ve Çin’den 914$/mt FOB’dan yapılan ithalat ise 500 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden de küçük tonajlı alımlar yapıldı.