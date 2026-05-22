Brezilya’nın çelik ithalatı antidamping önlemleriyle düşüşe geçti

Cuma, 22 Mayıs 2026 09:52:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’daki yassı çelik distribütörlerinin satışları Nisan ayında Mart ayındaki 351.900 mt seviyesinden 314.000 mt seviyesine geriledi.

Aynı karşılaştırma bazında Brezilya Distribütörler Birliği’ne (INDA) bağlı distribütörlerin alımları %6,1 düşüşle 333.000 mt seviyesinde yer alırken, stoklar %1,7 artışla 1,157 milyon mt seviyesine yükseldi. Mart ayındaki 3,2 aylık tüketim seviyesine kıyasla 3,7 aylık tüketime denk gelirken, sektörün 2,8 aylık gösterge seviyesinin oldukça üzerinde yer aldı.

Nisan ayında ithalat %38,6 düşüşle 166.600 mt seviyesine geriledi. İthalat kapsamında ağır levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı ürünler, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalume ürünleri yer aldı.

2025'in Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında satışlar %1 düşerken, alımlar %4 arttı ve ithalat keskin bir şekilde %43,2 geriledi.

INDA, önümüzdeki ay alımların ve satışların Nisan'a kıyasla %10 artmasını bekliyor.

INDA başkanı Carlos Loureiro, federal hükümet tarafından Şubat ayında uygulamaya alınan antidamping önlemlerinin şimdiden etkisini göstermeye başladığını belirtti.

Loureiro, geçen ayki ithalat hacminin Nisan 2025’e kıyasla %43 düşük olmasının piyasa davranışında bir değişime işaret ettiğini söyledi. Loureiro ayrıca yılın ilk dört ayında ithalatın 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,9 düşük olduğunu kaydederken, sıcak rulo sac için Haziran ayında antidamping vergisi getirileceğini düşündüğünü ve bunun Brezilya’nın 2026 yılı toplam çelik ithalatını yıllık bazda %20 azaltabileceğini belirtti.


